Man die voor ruim 5 miljoen aan apparatuur stal, voor de rechter

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert vanaf 13.30 uur live mee.

De vrachtwagen werd gestolen op 17 augustus. Een man met een wapen wachtte de 42-jarige chauffeur op toen die wegreed bij de loods aan de Pelikaanweg, waar hij zijn vrachtwagen had geladen.

De overvaller stapte in en bedreigde de chauffeur met een wapen. Verderop liet hij de bestuurder stoppen en mishandelde hem. Vervolgens werd de bestuurder vastgebonden, in de kofferbak van een auto gestopt en later in de buurt van Schiphol vrijgelaten.