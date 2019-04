Otten niet langer beoogd fractievoorzitter FvD

Partijleider Thierry Baudet laat in een verklaring weten blij te zijn dat Otten zijn excuses heeft aangeboden. Na een partijvergadering gisteren is echter besloten om Paul Cliteur voorlopig naar voren te schuiven als het gezicht van de Eerste Kamerfractie. Otten kan in de tussentijd werken aan het ’herstellen van het vertrouwen’. De in opspraak geraakte FvD’er mag wel gewoon Eerste Kamerlid worden van zijn partij.

„Nu Otten oprechte excuses heeft aangeboden krijgt hij de kans het vertrouwen te herstellen”, twittert Baudet. „Paul Cliteur nieuwe ad-interim woordvoerder. Hoop dat we het nu achter ons kunnen laten en blik weer te richten op de toekomst.”

Wie uiteindelijk de fractieleider van FvD in de Eerste Kamer wordt, moet nog blijken. Via een ’geëigende procedure’ zal de partij die op een later moment gaan kiezen. De kans is echter klein dat dit na alle heibel alsnog Henk Otten zal worden.

Soap

Het besluit om Otten zijn woordvoerderschap te ontnemen volgt na een ware soap. De ellende voor Forum ontstond na een opmerkelijk interview dat Otten gaf aan NRC. Daarin haalde hij hard uit naar Thierry Baudet. Hij zei dat het gezicht van Forum het verkiezingssucces niet genoeg zou delen met andere partijleden en de leider de partij ’te veel naar rechts trekt’.

Kort na het vraaggesprek bleek dat Otten binnenskamers al langere tijd onder vuur lag vanwege een betaling. Hij boekte 30.000 euro van de partijkas over naar een bedrijf van hemzelf. Forum noemde dat aanvankelijk ’een greep in de kas, in de verklaring die vandaag is uitgedaan is dat opeens een ’gecorrigeerde banktransactie’ geworden.

Karaktermoord

Otten sloeg vervolgens wild om zich heen en betichtte zijn partijgenoten van ’karaktermoord’. Later stapte hij wel op als bestuurder van Forum en hing hij zijn baan als medewerker van de Tweede Kamerfractie aan de wilgen.

Onbekend is hoe hij op de nieuwste ontwikkelingen reageert. Een verzoek om een reactie heeft hij nog niet beantwoord.