Kruisboogschutter Kenzo K. ging als een wilde tekeer: ’Hij stak zijn buurvrouw negen keer en haar nicht zeventien keer’

Zomund Kardanakyan had negen steekwonden en meerdere gebroken ribben. Maral Dermovsesian werd zeventien keer gestoken in borst, hals, rug en buik en bleek ook een gebroken kaak, ribben, schouderblad en halswervel te hebben. Dat bleek vrijdag tijdens een inleidende zitting in de rechtbank van Almelo.

Een verpleegkundige ontsnapte aan het bloedbad door van het balkon te springen. Ze raakte lichtgewond. De beelden van Kenzo K. die na het doden van zijn slachtoffers met ontbloot bovenlichaam vanaf zijn balkon dreigde op de politie te schieten, werden ’s avonds in alle tv-journaals vertoond. Een scherpschutter van de Dienst Speciale Interventies schakelde hem uit. Hij lag drie weken in coma in het ziekenhuis.

Rechtbanktekening van verdachte Kenzo K. in de rechtbank van Almelo tijdens de eerste pro-formazitting. Ⓒ ANP

Toen hij bijkwam zei hij zich niets meer te kunnen herinneren. Het is nog niet helemaal duidelijk of Kenzo K. onder invloed was van LSD. De officier van justitie zei dat tijdens een eerdere zitting. Advocaat Janbart Kalk was daar boos over, omdat vervolgens de media Kenzo K. neerzetten „als een doorgesnoven junk die moedwillig twee mensen had gedood.” Bloedonderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut kort na het drama bracht geen sporen van drugs aan het licht, aldus Kalk vrijdag. Volgens de officier zegt dat niets, omdat Kenzo K. bloed toegediend had gekregen. Er werden bovendien lsd-zegels in zijn huis aangetroffen.

Het onderzoek naar sporen van drugs in zijn haar en urine loopt nog. Ook onderzoekt een deskundige het geheugenverlies waaraan Kenzo K. zegt te lijden. Op 14 april wordt hij voor een onderzoek naar zijn geestvermogens opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Hij heeft toegezegd daaraan mee te willen werken.

Psychose

Volgens advocaat Kalk handelde Kenzo K. onder invloed van een psychose. Enkele weken voordat hij de twee vrouwen doodstak, zou hij ook een psychose hebben doorgemaakt. Het was niet voor het eerst dat K. buitennissig gedrag vertoonde. Zo stak hij zich tijdens de vorige jaarwisseling met een mes diep in de buik, en sjokte hij halfnaakt in de stromende regen over een voetbalveld, met een boomstam op zijn rug. Ook werd hij eens op straat op handen en voeten aangetroffen, blaffend tegen een hond.

De officier zei eerder dat Kenzo K.’s wanen veel verder gingen. Op zijn telefoon werden gewelddadige filmpjes en teksten zoals „dood aan alle agenten” aangetroffen. Hij zocht internet af met trefwoorden als ’mass murder’ en ’knife party’.

De strafzaak wordt in het najaar inhoudelijk behandeld. Op 1 juni en 29 augustus zijn er nog zogeheten pro formazittingen.