Ook Bevrijdingsdag wordt koud

DEN HAAG - Na een natte en frisse Koningsdag wordt ook Bevrijdingsdag koud. Precies tijdens het weekend stroomt een bel koude lucht, afkomstig van de noordpool, over Nederland. Het wordt volgens Weeronline zondag waarschijnlijk een graad of 11, terwijl 16 graden normaal is. Er is nog enige onzekerheid. In het slechtste geval wordt het slechts 8 graden en in het warmste scenario 15 graden.