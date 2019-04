Meisje zet eigen ontvoering in scène, eist €40.000 van vader

Een dag nadat het meisje zou zijn ontvoerd, werd ze gezien met een 18-jarige jongen. De twee liepen samen over straat, schrijft regionale krant BZ.

Het minderjarige meisje, afkomstig uit Syrië, werd meegenomen naar een jeugdwelzijnsbureau omdat ze niet terug naar huis wilde. De jongen is aangehouden door agenten. De jongen is in hechtenis genomen en zal voor de rechtbank moeten verschijnen, hij wordt aangeklaagd wegens afpersing en het in scène zetten van een misdrijf.

In een politieverklaring stelt woordvoerder Patricia Braemer dat het tweetal goed was voorbereid: er waren zelfs video’s gemaakt van de ’gijzeling’.