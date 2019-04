Man (54) vast voor fatale brand Rotterdam

De recherche zegt dat er niet wordt uitgesloten dat er meer aanhoudingen zullen worden verricht.

De brand in het pand aan de Hilledijk in Rotterdam-Zuid ontstond waarschijnlijk op de eerste etage en breidde verder uit. In een poging te ontsnappen aan de vlammen probeerde de bewoner van de tweede en tevens hoogste etage via een raam te vluchten en viel naar beneden. Daarbij raakte hij zwaargewond. Hij bezweek later aan zijn verwondingen.

