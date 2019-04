Brand in echte bos van Winnie de Poeh

Ⓒ Hollandse Hoogte / Photo 12

Ashdown Forest - Zondagavond rond 21.30 uur (lokale tijd) is er brand uitgebroken in Ashdown Forest, Engeland. Het bos vormde de inspiratie voor het Honderd Bunderbos, uit de wereldberoemde verhalen van Winnie de Poeh. Twintig hectare bos ging in vlammen op.