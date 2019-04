BMW bekende strafpleiter gestript

De advocaat had de nog geen drie jaar oude Duitse luxewagen in zijn woonbuurt op straat afgesloten en was gaan slapen. „Kennelijk hebben ze het signaal van de afstandsbediening naar de BMW gekopieerd”, vertelt de Wassenaarder. „Easy Access, zonder sleutel, heet dat systeem, maar dit was wel heel makkelijk. Absurd is het.”

Secuur

De dieven zijn heel rustig en heel secuur te werk gegaan. „Er is echt niemand wakker geworden. Terwijl ik toch ook bepaald geen diepe slaper ben. Ze wisten kennelijk precies wat ze wilden hebben. De hele middenconsole met de navigatie en airco is netjes gedemonteerd. De schroefjes lagen er nog naast.” Alle extraatjes van de ’dikke’ BMW zijn verdwenen.

Bekijk ook: Plunderplaag breidt zich uit naar Wassenaar

„Ik stond toch wel even gek te kijken toen ik vanmorgen weg wilde. Het was heel frustrerend. M’n grootste angst was dat ik ooit de BMW op vier kistjes zou aantreffen, maar dit bedenk je niet.”

Persoonlijk

De advocaat, die vaak nabestaanden en slachtoffers bijstaat, vermoedt dat de diefstal niet tegen hem persoonlijk is gericht. „Al ben ik de enige in de straat van wie de auto is opengebroken.”

Advocaat Sébas Diekstra trof zijn gestripte BWM voor zijn eigen huis aan. Ⓒ ANP

Mochten de daders gevonden worden, dan hebben ze een slechte aan Diekstra. „Ik ga de schade zeker verhalen.”

Hersteld

Eén voordeel aan de nette manier waarop de BMW is gedemonteerd: de schade kan volgens de dealer hersteld worden. „Maar ja, durf ik ’m dan nog hier in de straat te zetten”, vraagt de advocaat zich af. Hij heeft het advies gekregen de afstandsbediening thuis in ieder geval afgeschermd weg te leggen, zodat het signaal van het kaartje niet op afstand kan worden gekopieerd.

Ander merk

Aan een ander merk auto denkt Sébas, die we ook kennen als advocaat van de nabestaanden van Ivana Smit, niet. „Ik blijf lekker BMW rijden”, al vraagt hij zich wel af waarom de fabrikant van de dure auto er kennelijk niet in slaagt dieven buiten de deur te houden.