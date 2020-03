Marcel van Meer op zijn zeilboot. Ⓒ Eigen foto

WILLEMSTAD - Honderden Nederlandse zeezeilers komen in problemen in de Cariben. Ze kunnen nergens meer aanmeren en komen niet met het vliegtuig weg. Daarvoor waarschuwt solozeiler Marcel van Meer, die sinds december in de Caraïbische Zee rondvaart, maar nu heel graag naar huis wil.