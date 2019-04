Ⓒ ViaGoGo

Amsterdam - De heenwedstrijd in Londen moet nog worden gespeeld, maar op internet wordt ondertussen grof geld verdiend met tickets voor Ajax tegen Tottenham in de Johan Cruijff ArenA. Kaartjes van 70 euro gaan meerdere keren over de kop en worden regelmatig voor meer dan duizend euro aangeboden.