Cel voor oud-beveiliger Wilders na delen info

De opgelegde straf is hoger dan de vijf maanden cel die het Openbaar Ministerie (OM) twee weken geleden had geëist tegen K. De rechtbank vindt een zwaardere straf nodig omdat K. herhaaldelijk was gewaarschuwd om geen informatie door te spelen. Hij had ook nog een speciale verklaring moeten ondertekenen.

Behalve over Wilders heeft K. ook informatie gedeeld over het bezoek aan Nederland van een van de dochters van Barack Obama, destijds nog president van de Verenigde Staten. Voor zover bekend heeft de loslippigheid van K. niet tot beveiligingsproblemen geleid.