Vijf vragen over de chaos bij Forum voor Democratie

Theo Hiddema (FvD) wordt belaagd door verslaggevers. Ⓒ ANP

Den Haag - Sluit Forum voor Democratie na een turbulente week de gelederen of zit er nog meer ellende in het vat? De beweging zelf stelt in een verklaring dat de kwestie met partijprominent Henk Otten nu is opgelost. Hieronder blikken we in vijf stappen terug op de soap.