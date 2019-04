Afgrijzen om lachgas-video van reality-ster

Lena sabbelt ongegeneerd aan een ballon tijdens het rijden, net als de bestuurster. Ⓒ ANP / Facebook

LEEUWARDEN - De politie onderzoekt een video waarop te zien is hoe tv-persoonlijkheid Lena en een vriendin al autorijdend aan een ballon lurken, waarna even later vijf (!) voertuigen worden geramd. Veilig Verkeer Nederland is woest, óók op bijrijdster Lena.