Vangst zeehavenpolitie is voor ijsberen Diergaarde Blijdorp

De onderschepte zeebaars Ⓒ Zeehavenpolitie

Rotterdam - De zeehavenpolitie heeft in de nacht van zondag op maandag drie mannen betrapt die illegaal op de Maasvlakte in Rotterdam zeebaars stroopten. De vangst is is in het voordeel van de ijsberen van Diergaarde Blijdorp: die mogen de vangst opeten.