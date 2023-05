ME grijpt in na nacht vol rellen in RAI bij Turkse verkiezingen

Op sociale media gaan beelden rond van een vechtpartij in de evenementenhal, waar Turkse Nederlanders hun stem konden uitbrengen voor de presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije. Op de beelden is een opstootje te zien tussen meerdere mannen bij de stemlocatie, waarop agenten ingrepen.

Ⓒ Inter Visual Studio

Een deel van de aanwezigen ging naar buiten en bleef rond het gebouw hangen. „Een aantal van hen wilde terug naar binnen om spullen op te halen”, zegt de woordvoerder. Maar de politie stond dat niet toe, om nieuwe confrontaties te voorkomen met mensen die nog aanwezig waren in de RAI. „Uiteindelijk hebben we ze gefaseerd binnengelaten. Daarna keerde de rust terug”, aldus de politie.

Onderzoeker bij het Clingendael Instituut Christopher Houtkamp legt uit welke invloed de Nederlandse Turken op de verkiezingen in Turkije kunnen hebben. Tekst gaat verder onder de video.

Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen. Bij de politie is iedereen ongedeerd gebleven, zegt de woordvoerder. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

De ME grijpt in.

Veel politie op de been in Amsterdam.

Zondag was de laatste dag waarop Turkse Nederlanders konden stemmen. Vorige week was er ook al een grote vechtpartij in de RAI. Maar op beelden is te zien dat die van zondagavond nog een stuk massaler was. Naast Amsterdam, waren er ook stemlocaties in Den Haag, Deventer en Eindhoven. De strijd gaat vooral tussen de huidige president Recep Tayyip Erdogan en de oppositieleider Kemal Kilicdaroglu.’