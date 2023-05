Weer stemmers op de vuist in RAI bij Turkse verkiezingen, ME grijpt in

Op de beelden is een opstootje te zien tussen meerdere mannen bij de stemlocatie, waarop agenten ingrepen. De politie was nog niet bereikbaar voor uitleg.

Een woordvoerder van de RAI bevestigt dat er rond negen uur onrust uitbrak tussen aanhangers van verschillende politieke partijen. Rond kwart over elf is er nog veel politie op de been, en de sfeer is volgens een verslaggever ter plaatse grimmig. Er cirkelde ook lange tijd een helikopter van de politie boven de Rai. Een colonne ME-busjes is gearriveerd, maar de ME’ers blijven voorlopig buiten zicht. Rond kwart voor 12 vormde een groep buiten de Rai een grote kring en volgde er een mededeling in het Turks, waarna de mensen grotendeels de locatie verlieten.

Uiteindelijk sloeg de vlam om iets voor één uur weer in de pan. De ME greep in en wist een groep oproerkraaiers in te sluiten. Zij moesten zich identificeren, maar mochten daarna naar huis.

De ME grijpt in.

Veel politie op de been in Amsterdam.

Zondag was de laatste dag waarop Turkse Nederlanders konden stemmen. Vorige week was er ook al een grote vechtpartij in de RAI. Maar op beelden is te zien dat die van zondagavond nog een stuk massaler was. Naast Amsterdam, waren er ook stemlocaties in Den Haag, Deventer en Eindhoven. De strijd gaat vooral tussen de huidige president Recep Tayyip Erdogan en de oppositieleider Kemal Kilicdaroglu.