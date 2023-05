’Weer stemmers op de vuist in RAI in Amsterdam bij Turkse verkiezingen’

AMSTERDAm - In en bij de RAI in Amsterdam-Zuid is het zondagavond „zeer onrustig”, meldt de politie. Er zijn meerdere eenheden ter plaatse. Op sociale media gaan beelden rond van een vechtpartij in de evenementenhal, waar Turkse Nederlanders hun stem konden uitbrengen voor de presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije.