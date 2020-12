Man (21) hoort eis 13 jaar cel na brute verkrachtingen: ’Vriendelijkheid misbruikt’

Op 2 februari bood hij een vrouw aan te helpen die in haar tuin aan het werk was. Later in haar woning vergreep hij zich aan de vrouw, waarbij hij haar meerdere keren verkrachtte en dreigde haar te doden.

Op 6 maart vergreep hij zich aan een vrouw bij wie hij al een paar keer op bezoek was geweest. Op een avond weigerde hij te vertrekken en wilde hij blijven slapen. De vrouw wilde dat niet, waarna de sfeer omsloeg. Hij bedreigde de vrouw met een lang mes en wurgde haar bijna, terwijl hij haar met geweld verkrachtte.

’Vriendelijkheid misbruikt’

„Ik neem het hem zeer kwalijk dat hij beide slachtoffers in hun eigen woning, daar waar je veilig zou moeten zijn, heeft aangevallen, gewurgd en verkracht”, aldus de officier van justitie. „Ik neem het hem ook zeer kwalijk dat hij de vriendelijkheid van beide dames zo heeft misbruikt voor zijn eigen lusten.”

Uitspraak in de zaak is over twee weken.