’Nederlands niet heel sexy’

Hoewel het Nederlands meerdere dialecten heeft en dus ook verschillende accenten, worden andere volken niet erg warm van ons ’abn’. Het accent van de gemiddelde Nederlander kreeg in de verkiezing van Big 7 Travel – dat reizigers over de hele wereld vroeg welk accent ze het meest sexy vonden – een schamele 31e plek in de top-50.

Als meest sexy wordt het Kiwi gezien, dat in Nieuw-Zeeland wordt gesproken en lijkt op het Engels. Op de tweede plaats staat het Zuid-Afrikaans, gevolgd door Iers, Italiaans en Australisch.

Beter dan Duitsland!

Nederlands wordt net iets minder sexy gevonden dan het Nigeriaans (30e), maar wel ietsje warmer dan het Scouse, het accent dat in en om de Engelse stad Liverpool wordt gesproken.

Toch worden we nog altijd meer gewaardeerd als we onze mond opendoen dan onze oosterburen. Duits wordt, met een 46e plaats, als een kille taal beschouwd. En van het Kroatisch worden reizigers al helemaal niet warm, die taal eindigde als vijftigste en laatste…

Ander onderzoek

En treuren is sowieso niet nodig. In een ander onderzoek dat twee jaar geleden werd gehouden door datingwebsite Plenty of Fish, werd de Nederlandse taal wél warm ontvangen. Onder mannelijke daters werd onze taal als derde gekwalificeerd, terwijl vrouwelijke deelnemers aan de enquête het Nederlands zelfs op nummer een zetten!