Senator Duthler stapt op als VVD’er

Vorige week werd bekend dat de VVD met Duthler wil breken. Dat gebeurde na een rechtszaak die de politica had aangespannen tegen Quote. Het blad publiceerde verschillende artikelen over de voormalige VVD-senator. Duthler zag er smaad in.

De rechter was echter glashelder. Quote trof geen blaam. Het blad schreef onder meer over ’schimmig zakendoen’ en de ’dubbele petten’ van de politica in de senaat. De rechter oordeelt dat de auteurs zich baseerden op feiten.

Voor de VVD was de rechtszaak voldoende om Duthler uit de partij te kieperen. Daar is een officieel royement voor nodig.

Duthler laat nu weten dat ze zelf haar lidmaatschap opzegt. Ze heeft naar eigen zeggen nogmaals aan de VVD gevraagd waarom de partij haar precies wilde royeren. „Dat antwoord is niet gekomen”, zegt ze.

Zelf vindt ze dat de partij op zijn minst had moeten wachten op de gerechtelijke vervolgstappen die ze nog wil zetten. „De VVD handelt in strijd met alles waarvoor de VVD zou moeten staan. Daar voel ik me niet meer bij thuis.”

Duthler zei vorige week al dat ze haar zetel in de senaat niet zal opgeven. Ze gaat door als eenmansfractie. Lang zal dat niet duren. De Eerste Kamer verandert na de Statenverkiezingen binnenkort van samenstelling. Er staan nog drie vergaderdata op de agenda.

Die kunnen overigens nog wel spannend worden. Zo moet het coalitieplan om de rente op studieleningen te verhogen, nog worden behandeld. De stem van de voormalige VVD-politica kan doorslaggevend zijn. In de Tweede Kamer stemden alleen de coalitiepartijen voor. Duthler laat weten er nog steeds geen knoop over doorgehakt te hebben.

Bekijk ook: VVD onderzoekt integriteit eigen senator