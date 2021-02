Avondklok blijft alsnog van kracht

Willem Engel en het juridische team van Viruswaarheid konden na de uitspraak hun oren niet geloven en maakten direct hardop bezwaar. De voorzitter van het hof drukte daarop hun microfoons uit. Het hof zei dinsdag dat het louter gaat om een belangenafweging. Dat van Viruswaarheid is beperkt tot een aantal dagen, meent het hof, het belang van de Staat is het voorkomen van een jojo-effect. „En nu allemaal snel naar huis”, zei de rechter na de uitspraak, die rond 20.30 uur was - kort voor het (wederom) ingaan van de avondklok om 21.00 uur.

„U maakt een grote fout”, zei Engel tegen de voorzitter. Hij hekelde het feit dat het hof toch op de inhoud van de zaak was ingegaan, terwijl de zitting louter procedureel was bedoeld. De inhoud komt vrijdag weer aan bod. Het hoger beroep van de zaak zal door dezelfde rechters van het hof worden behandeld. De sfeer tussen de vertegenwoordiging van Viruswaarheid en vooral de voorzitter van het hof was van meet af aan gespannen.

Spoedprocedure

Dinsdagochtend bepaalde de rechter in een door actiegroep Viruswaarheid aangespannen zaak dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. De Staat tekende hoger beroep aan en heeft het hof daarnaast in een speciale spoedprocedure gevraagd de werking van dat vonnis uit te stellen.

De Staat wil dat de avondklok van kracht blijft, in elk geval totdat de zaak in hoger beroep inhoudelijk aan bod is geweest. Die zitting staat vrijdag op het programma bij het Haagse hof. Een uitspraak zal een paar dagen later volgen.

Actiegroep Viruswaarheid had het hof gewraakt, aan het begin van een zitting over het dinsdag gewezen vonnis over het per direct opheffen van de avondklok. De wrakingskamer wees dat verzoek af. De landsadvocaat had meerdere keren tot haast gemaand, omdat de overheid graag zag dat de rechter voor 21.00 uur een oordeel zou vellen. Het hof trok zich even na 20.00 uur teruggetrokken om tot een oordeel te komen.

Volgens jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid was het hof vooringenomen. De voorzitter van het hof ontkent dat. „Ik probeer juist zo zorgvuldig mogelijk naar een zaak te kijken, zoals ik naar alle zaken kijk.” Ook de wrakingskamer vindt niet dat er van enige vooringenomenheid sprake is.

Een van de gronden om te wraken was het benadrukken van de spoed die met de zaak is gemoeid, door de voorzitter. „Dat beslis ik niet, maar het hele hof. Wij gaan geen inhoudelijke beslissing nemen, het gaat er puur om of het vonnis voorlopig opzij gezet moet worden, totdat het hof de zaak inhoudelijk heeft behandeld.”

De Nationale Politie vindt de felicitaties die eenheden van de politie Rotterdam, Den Haag en Amsterdam hebben gedaan aan Willem Engel van de actiegroep Viruswaarheid na de rechtszaak over de avondklok dinsdagochtend niet op zijn plaats. „Er is nog steeds sprake van een gezondheidscrisis en wij blijven ons inzetten om verspreiding van het virus tegen te gaan”, aldus een woordvoerder van de Nationale Politie.

De politie-eenheden van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hebben Engel dinsdagochtend een felicitatiebericht gestuurd, nadat zijn groep dinsdagochtend door de rechtbank in Den Haag in het gelijk werd gesteld over de avondklok. „Het gaat om een neutrale felicitatie, waarbij we niet zeggen dat we het met hem eens zijn of blij voor hem zijn”, aldus een woordvoerder van de politie Rotterdam. „Vanuit de politie hebben wij goed contact met Engel en de sleutelfiguren van zijn organisatie, vanuit dat contact was het normaal om een felicitatie over te brengen.”

Hoger beroep

De Staat heeft hoger beroep aangetekend tegen het avondklokvonnis van dinsdagochtend. Omdat daarin is bepaald dat de avondklok direct moet worden opgeheven, heeft de Staat het hof als voorschot gevraagd het vonnis in de ijskast te zetten totdat het hoger beroep inhoudelijk is behandeld. Dat zal waarschijnlijk vrijdag gebeuren.

RIVM-directeur Jaap van Dissel licht tijdens het betoog van de advocaten van de Staat enkele grafieken toe, om de stelling kracht bij te zetten dat de avondklok nog steeds een noodzakelijke maatregel zou zijn in de bestrijding van het virus. Viruswaarheid heeft daar grote vraagtekens bij, volgens de organisatie is de avondklok een te grote inperking van de vrijheid van burgers.

De rechtbank twijfelt ook aan het nut van de avondklok. Daar zijn volgens de uitspraak „grote vraagtekens” bij te zetten. „Daarbij weegt zwaar dat de pandemie al bijna een jaar duurt en erkend is dat de druk op de zorg momenteel minder groot is dan eerder het geval is geweest.”

Volgens de voorzieningenrechter in Den Haag maakt de avondklok „een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer.” Bovendien beperkt de regel „onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging.”

