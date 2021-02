Wrakingsverzoek proces avondklok afgewezen, zaak hervat

Volg het verdere verloop van de zaak hieronder via de tweets van Saskia Belleman of via onze live-stream.

Actiegroep Viruswaarheid had het hof gewraakt, aan het begin van een zitting over het dinsdag gewezen vonnis over het per direct opheffen van de avondklok.

Volgens jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid was het hof vooringenomen. De voorzitter van het hof ontkent dat. „Ik probeer juist zo zorgvuldig mogelijk naar een zaak te kijken, zoals ik naar alle zaken kijk.” Ook de wrakingskamer vindt niet dat er van enige vooringenomenheid sprake is.

Willem Engel van Viruswaarheid tijdens een pauze in het avondklokproces. Ⓒ Phil Nijhuis

Een van de gronden om te wraken was het benadrukken van de spoed die met de zaak is gemoeid, door de voorzitter. „Dat beslis ik niet, maar het hele hof. Wij gaan geen inhoudelijke beslissing nemen, het gaat er puur om of het vonnis voorlopig opzij gezet moet worden, totdat het hof de zaak inhoudelijk heeft behandeld.”

De politie-eenheden van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hebben Willem Engel dinsdagochtend een felicitatiebericht gestuurd, nadat Viruswaarheid in het gelijk werd gesteld over de avondklok. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie Rotterdam.

De felicitatie zegt volgens de politie niets over hun standpunt betreffende de avondklok. „Het gaat om een neutrale felicitatie, waarbij we niet zeggen dat we het met hem eens zijn of blij voor hem zijn. We hebben een felicitatie overgebracht over het succes van zijn handelen, niet over wat hij bereikt heeft”, aldus een woordvoerder van politie Rotterdam.

Ook Jaap van Dissel van het RIVM is in de rechtszaal aanwezig. Hij zit naast de landsadvocaat. Ⓒ Telegraaf Live

Hoger beroep

De Staat heeft hoger beroep aangetekend tegen het avondklokvonnis van dinsdagochtend. Omdat daarin is bepaald dat de avondklok direct moet worden opgeheven, heeft de Staat het hof als voorschot gevraagd het vonnis in de ijskast te zetten totdat het hoger beroep inhoudelijk is behandeld. Dat zal waarschijnlijk vrijdag gebeuren.

RIVM-directeur Jaap van Dissel licht tijdens het betoog van de advocaten van de Staat enkele grafieken toe, om de stelling kracht bij te zetten dat de avondklok nog steeds een noodzakelijke maatregel zou zijn in de bestrijding van het virus.

Verslaggever Saskia Belleman is in de rechtszaal.