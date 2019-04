’Leidinggevende (37) ProDemos dwong seks af bij rondleiders Binnenhof’

„We zijn zeer geschokt vanwege de meldingen die bij ons zijn binnengekomen over het gedrag van de medewerker tegenover collega’s en nemen de zaak hoog op”, aldus een woordvoerster die verder verwijst naar een uitgebreid statement op de site van het Huis voor Democratie en Rechtsstaat.

Bij de verantwoordelijken van ProDemos kwam in februari een melding binnen waarna de directie de medewerker meteen de toegang tot het gebouw, tegenover de Tweede Kamer, heeft ontzegd. „Hij werd diezelfde dag nog geschorst”, aldus de woordvoerster.

De slachtoffers van de 37-jarige medewerker zouden allemaal mannen zijn geweest. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in zijn werkkamer, op zolder van het gebouw en in de cafés rond het Binnenhof. Hij zou de ondergeschikten ook drugs hebben aangeboden.

Gidsen

De directie had een onderzoek ingesteld naar de handelingen van de medewerker van het instituut dat ook achter de Stemwijzer zit. „De uitkomst van dit interne onderzoek bracht feiten naar voren omtrent ernstig verwijtbaar gedrag. Deze uitkomst leidde inmiddels tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de medewerker, die leiding gaf aan een onderdeel van ProDemos”, aldus de verklaring.

Hierna heeft de stichting aan de Hofweg de medewerkers ingelicht over de uitkomsten van het onderzoek. ProDemos zegt dat voor de betrokken collega’s meteen nazorg is geboden. Overigens was de misbruik alleen gericht op de medewerkers die bijvoorbeeld gids waren, en niet op de vele mensen en kinderen die werden begeleid tijdens de rondleidingen over het Binnenhof.

Externe deskundigen

De directie van ProDemos, dat miljoenen euro’s subsidie krijgt, gaat externe deskundigen van een gespecialiseerd adviesbureau raadplegen om te kijken of er lessen zijn te trekken uit deze zaak. ProDemos stelt dat tijdens een eerder intern onderzoek in 2015 over tevredenheid onder medewerkers geen meldingen binnen waren gekomen van dergelijk gedrag.

De politie kon vandaag nog niet laten weten of er aangiften binnen waren gekomen vanuit ProDemos tegen de ontslagen medewerker.