Esther de Lange valt af in race om voorzitterschap Europees Parlement: ’Gemeen politiek spel’

De christendemocraten hebben woensdagavond tijdens een vergadering in Straatsburg een keuze gemaakt. In totaal streden drie Europarlementariërs om de nominatie. Naast de twee vrouwen deed de Oostenrijkse Othmar Karas een poging. Vanwege diversiteitswensen maakte hij als man al bij voorbaat weinig kans.

Voor De Lange was het nog een spannende strijd. De CDA’er heeft een enorme berg aan ervaring en een goed netwerk. Metsola heeft minder inhoudelijke ervaring ten opzichte van de Nederlandse dossiervreter. Ze heeft als voordeel dat ze uit Zuid-Europa komt en al vaker heeft mogen invallen voor de huidige parlementsvoorzitter David Sassoli.

Hardnekkige geruchten

Rond haar overwinning lijkt nog iets anders te spelen. Achter de schermen gaat het hardnekkige gerucht dat Metsola steun heeft gekregen van de Duitse Europarlementariërs door mooie baantjes en functies in het vooruitzicht te stellen. Volgens Politico, een invloedrijk mediaplatform in de Brusselse bubbel, zou bijvoorbeeld de Duitse echtgenoot van de kabinetschef van de eveneens Duitse EVP-fractievoorzitter Manfred Weber een baan zijn aangeboden als kabinetschef van Metsola.

Niet voor niets plaatste De Lange woensdagmiddag een venijnig bericht op twitter: „Ons personeel is cruciaal voor het runnen van dit huis. Daarom zet ik mij als voorzitter in voor eerlijke werving op basis van talent en eerlijke kansen.”

Of de EVP het voorzitterschap van het Europarlement in de schoot krijgt geworpen is nog maar de vraag. Zelf eisen ze de post op vanwege een deal: rond de benoeming van de Italiaanse sociaaldemocraat Sassoli is afgesproken dat hij halverwege de termijn plaats zou maken voor een geschikte christendemocraat.

Van die deal lijkt de linkse politieke familie nu opeens niets meer te willen weten. Ze willen de invloedrijke positie nu graag zelf houden. Er dreigt nu een lelijk politiek spel te ontstaan. Zo heeft EVP-leider Weber al gedreigd om dwars te gaan liggen bij de klimaatplannen van PvdA’er Frans Timmermans. De verkiezing van de voorzitter is halverwege januari.