Geen Europese verkiezingen voor Puigdemont

Puigdemont ontvluchtte Spanje in 2017 nadat Madrid het bestuur van de rijke noordoostelijke regio had overgenomen. De autonome regio had tegen het zere been van Madrid eenzijdig de onafhankelijkheid uitgeroepen. Puigdemont woont tegenwoordig in België.

Volgens Puigdemonts partij Junts per Catalunya (JxCat) willen de Spaanse kiesautoriteiten Puigdemont en twee van zijn partijgenoten „het zwijgen opleggen.” Behalve lijsttrekker Puigdemont mogen ook Toni Comin en Clara Ponsati niet deelnemen aan de stembusgang. Ook deze oud-ministers verblijven in ballingschap in het buitenland.

Puigdemont stelde zich eerder deze maand kandidaat voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Hij deed dat vanuit België. De conservatieve Partido Popular en het liberale Ciudadanos hadden bij de kiescommissie bezwaar aangetekend tegen de kandidatuur van Puigdemont.

Puigdemont wacht arrestatie op beschuldiging van rebellie als hij terugkeert naar Spanje.