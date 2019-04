Klassieker: Inbrekers dalen met touwladder af in juwelierszaak

Op door Stijnis op Facebook gezette beelden is te zien hoe de inbrekers zich met touwladders uit het plafond laten zakken. Ⓒ Facebook

Emmen - De inbrekers die in de nacht van zondag op maandag via het plafond de winkel van Juwelier Stijnis in Emmen binnendrongen, staan er mooi op. Op videobeelden is te zien hoe de rovers zich via een touwladder in de winkel laten zakken en vervolgens de vitrines legen.