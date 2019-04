’VVD is nog de minst kwaaie’

Terwijl oud-lid Rinus Kalverboer toeluistert, probeert VVD-lijsttrekker Malik Azmani uit te leggen waarom hij namens de VVD de Brusselse politiek in wil. Ⓒ De Telegraaf

Alkmaar - In een oud Volkswagenbusje, type surferscamper, toert VVD-lijsttrekker Malik Azmani de aankomende weken rond om stemmen te trekken voor de Europese verkiezingen. Kaasstad Alkmaar had maandag de primeur. Rinus Kalverboer kwam erop af, op zijn rode klompen. Hij is de partij zat en heeft laatst zijn lidmaatschap opgezegd. „Mijn dochter zei: je moet toch even gaan kijken. Dus dan doen we dat.”