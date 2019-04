Cel voor bijna doodslaan met honkbalknuppels

De verdachten waren begin augustus 2013 in de vroege ochtend naar het huis van de vrouw gegaan, waarna ze voor haar ogen haar twee zonen bijna doodsloegen. De rechtbank in Roermond veroordeelde de drie voor poging tot doodslag en voor zware mishandeling. Mogelijk was het motief eigenrichting na een inbraak.

De straffen zijn veel hoger dan de vier jaar cel die het Openbaar Ministerie (OM) tegen alle drie had geëist. De rechtbank ging daaroverheen vanwege de explosieve uitoefening van geweld. De laagste straf, van vier jaar, werd opgelegd aan de vader, omdat hij het minste geweld gebruikte.

De verdachten zouden hun slachtoffers hebben aangevallen, omdat ze mogelijk wraak wilden nemen voor een inbraak bij hun familie. Ze zouden ervan zijn uitgegaan dat een van de slachtoffers daar iets mee te maken had. De rechtbank hield er wel rekening mee dat het veel te lang heeft geduurd voordat het proces plaatsvond.