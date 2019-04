Engels vliegtuigwrak in Amsterdam geborgen

Majoor Bart Aalberts op de plek waar het wrak wordt uitgegraven. Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - Het was hoogstwaarschijnlijk hun eerste en direct de laatste missie. Royal Airforce-piloot Nicolai Roy Schwartz en navigator Robert Walter Donaldson uit het Verenigd Koninkrijk kwamen op 17 december 1944 in het Westelijk Havengebied om het leven nadat hun gevechtsvliegtuig (Mosquito) uit de lucht werd geschoten door een Duitse nachtjager, bestuurd door de ervaren Duitse piloot Fritz Lau. Bijna 75 jaar later worden de brokstukken opgegraven.