’Nooit gedacht dat ik dit nog zou meemaken’

Martijn Groen (r.) is samen met een groep Amsterdamse vrienden, onder wie Lorenzo Andriesse (4e van r.), neergestreken bij ’de enige Nederlandse kroeg in Londen’, pub De Hems in Soho.

In de hoop hun club dinsdagavond live de halve finale in de Champions League tegen Tottenham Hotspur te zien winnen, zijn Ajaxfans neergestreken in Londen. Sommigen zonder kaartje, zij gaan ergens in een café kijken. „Zo’n wedstrijd in Londen meemaken, is natuurlijk toch speciaal.”