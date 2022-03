Kaag vreest lange economische klap: ’Er dreigt grote instabiliteit’

Dat zegt de D66-leider zondagochtend in het tv-programma WNL op Zondag. „We maken ons met ons allen enorme zorgen over de hoge inflatie”, zegt Kaag. „De energieprijzen zijn gigantisch, dat raakt heel veel mensen. Er dreigt grote instabiliteit, macro-economisch.”

Brandstof

En dat laat zich ook voelen in de portemonnee van burgers, die prijzen van energie, brandstof en voedsel uit de pan zal rijzen. Een probleem dat zich nog langere tijd nog zal laten voelen, verwacht Kaag: „We kunnen tegen niemand zeggen dat wij hier prijsvrij mee wegkomen. We betalen hier een prijs voor en ik denk dat dit aanhoudend zal zijn.”

De druk op het kabinet om snel met koopkrachtreparatie te komen is groot, maar Kaag benadrukt dat er nog wel even tijd nodig is om tot oplossingen te komen. „Het makkelijke antwoord is er niet”, die ook het mantra van het kabinet herhaalt dat niet iedereen voor alles gecompenseerd kan werden. De focus ligt vooral op de lagere inkomens: „We zijn er hartstikke hard mee bezig om te kijken óf en op welke manier we het zo draaglijk mogelijk kunnen maken.”

Oorlogstijd

Dat gaat nog wel een paar weken duren, zegt Kaag: „In crisistijd en oorlogstijd moeten we ook rustig blijven, koers behouden, kijken wat we kunnen doen. Dat doen we deze weken.”

De gasafhankelijheid van Rusland terugschroeven door weer meer te halen uit de Groningse gasvelden ’zou de allerlaatste optie zijn’, zegt Kaag. Ook al geeft een meerderheid van de Groningers zelf aan dat er meer gas gewonnen zou mogen worden als Nederland stopt met de import van Russisch gas. Kaag waardeert dat: „Ik vind het heel nobel van de mensen in Groningen.”

Kaag reageerde ook op de uitspraken van de Russische president Poetin die de economische sancties die aan Rusland opgelegd worden ’oorlogsmisdaden’ noemt. Dat is volgens Kaag ’de omgekeerde wereld’: „De schending van de soevereiniteit van Oekraïne, de invasie en nu de oorlogshandelingen door Rusland staan buiten kijf. Dáár is de oorlogsdaad begonnen.” De uitspraken van de Russische president bestempelt ze als ’oorlogspropaganda’.

Isolement

De minister van Financiën maakt zich er ’grote zorgen’ over dat Poetin ’steeds meer vanuit isolement handelt’: „Dat zie je vaker bij autocraten in hun laatste jaren, dat ze steeds excentrieker worden. Daar ligt een groot gevaar.”