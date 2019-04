Jongetje (7) van bodem zwembad gehaald

De Stentor meldt dat hulpdiensten in groten getale ter plaatse kwamen. Andere zwembadbezoekers werden op afstand gehouden.

Hoe het kan dat het kind aan de aandacht van iedereen is ontsnapt, is nog onduidelijk. Het was maandag druk in het zwembad, vanwege de meivakantie. Het jongetje is per ambulance naar een ziekenhuis in Rotterdam vervoerd. Hoe het met hem gaat, is niet bekend.

Omnium heeft al eerder een dergelijk drama meegemaakt. In 2017 stierf een 13-jarige jongen, nadat hij op de bodem van het zwembad was gevonden.