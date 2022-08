Alcatraz-festival vraagt metalfans om leren jas thuis te laten tijdens hittegolf

Het festival vindt plaats van 12 tot en met 14 augustus, die dagen worden temperaturen voorspeld van 33 à 34 graden. „Kraanwater tot op het festivalterrein laten komen bleek geen goed idee vanwege mogelijke bacteriegroei in de leidingen”, zegt woordvoerder Bernard De Riemacker.

„Daarom zullen we flesjes water uitdelen op enkele vaste punten op de weide. We voorzien in standjes met zonnecrème en raden de bezoekers aan om van tijd tot tijd een optreden mee te pikken bij één van de drie overdekte podia, of even in de El Presidio bar of onder de shelter te gaan zitten. Op de camping plaatsen we ook vier extra schaduwtenten.”

Dagrecords nu al verbroken

„De hulpdiensten zullen extra alert zijn, maar we doen ook een beroep op de warme metalcommunity om voor elkaar te zorgen en mensen die in de zon in slaap gevallen zijn even wakker te maken. We vragen ook om op te letten met alcohol en lichte kleding te dragen, liefst geen zwart, maar het blijft metal natuurlijk. De meeste hebben waarschijnlijk geen witte T-shirt in huis”, zegt Bernard lachend. „Al laat je die leren jas toch echt beter thuis.”

De hittegolf houdt de metalfans duidelijk niet tegen: de teller staat al op meer dan 32.000 verkochte tickets. „We hebben liever dit dan stortregen”, besluit Bernard. „Op zaterdag en zondag zijn de dagrecords al verbroken. Het belooft een topeditie te worden. Donderdag om 17.30 uur gaat de weide open en wordt het festival in gang getrapt door Kortrijk Drumt.”