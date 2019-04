’Landelijke aanpak van lachgas’

Crone pleit ervoor het genotsmiddel weer onder de Geneesmiddelenwet te laten vallen, in plaats van de Warenwet. Hij wil via de Vereniging Nederlandse Gemeenten een landelijke richtlijn afdwingen. „Het wordt te massaal gebruikt en gaat te vaak mis. Bij evenementen is het probleem wel aan te pakken, via vergunningen, maar daarbuiten, zoals in de kroeg, is het lastiger.”

Naast Leeuwarden was Alkmaar ook een van de gemeenten waar op Koningsdag streng werd gecontroleerd op de verkoop. In tegenstelling tot Amsterdam, waar tientallen mensen onwel raakten, bleef het in de kaasstad rustig. „Het is verstandig dat het overal stevig wordt aangepakt”, vindt ook Bruinooge.

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) liet in aanloop naar Koningsdag al weten dat hij het toejuicht als gemeenten de verkoop van lachgas aanpakken. De CDA-bewindsman stelt dat het effect van lachgas in veel gevallen niet goed is. Een landelijk verbod komt er voorlopig nog niet.