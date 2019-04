Vermeende verkrachter NDSM (27) vast

Een politieteam doet onder leiding van een officier van justitie onderzoek naar diverse incidenten in de omgeving van de NDSM-werf. Vooral vrouwen zijn daardoor bang om in het donker aldaar te fietsen. „Vanzelfsprekend wordt ook onderzocht of de nu aangehouden man van meer incidenten wordt verdacht”, aldus het OM in een verklaring.

De verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben.