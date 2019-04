Duitse pers dolenthousiast over prinsessen

Koning Willem-Alexander naast prinses Amalia. De verschijning van de Prinses van Oranje tijdens Koningsdag maakte diepe indruk in het buitenland. Ⓒ ANP

Amsterdam - „Frauenpower am Königstag”, schrijft de krant Stuttgarter Nachrichten over afgelopen Koningsdag. De Duitse pers ontvlamde in enthousiasme over de prinsessen op de verjaardag van koning Willem-Alexander in Amersfoort. Het koninklijk gezin vertrok overigens diezelfde middag nog naar Griekenland voor de voorjaarsvakantie.