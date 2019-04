FBI verijdelt terreuraanslag Californië

De FBI hield de 26-jarige man, die zich zou hebben bekeerd tot de islam, al enkele weken in de gaten met een undercoveroperatie via internet en vond het nu tijd in te grijpen om uitvoering van de plannen te voorkomen. „Het onderzoek heeft een eind gemaakt aan een zeer serieuze dreiging door een getrainde militair met oorlogservaring. Hij liet bij herhaling weten het maximale aantal doden te willen veroorzaken”, zei officier van justitie Nick Hanna.

Afghanistan-veteraan Mark Domingo (26) was van plan een bomaanslag te plegen op een bijeenkomst van blanke racisten, zo maakten de openbaar aanklagers maandag bekend. Domingo wilde daarmee wraak nemen voor de aanvallen op de moskees in Nieuw Zeeland in maart van dit jaar. De infanterist werd vrijdag door de federale politie opgepakt terwijl hij de laatste hand legde aan zijn plannen om de nazi-bijeenkomst in Long Beach, afgelopen zondag, op te blazen.

Hij zou sinds maart bezig zijn geweest met het fabriceren van een ‘massavernietigingswapen’ om een massamoord te plegen. Hij zou in het oog van de autoriteiten zijn gesprongen door een informant, met wie hij verschillende soorten terreuraanvallen besprak, op onder meer doelen als Joodse instellingen, kerken of politiemensen. Hij had onderdelen gekocht om een soort spijkerbom te maken.

Als de aanval niet succesvol was had Domingo nog plannen om andere doelen in de havens van Long Beach en Los Angeles aan te vallen of een aanval op een trein te plegen.

Het nazi-evenement ging uiteindelijk niet door. Wel waren er veel tegendemonstranten aanwezig.