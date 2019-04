Hogere strafeisen voor criminelen uit buitenland

Inbrekers, skimmers, ladingdieven en andere misdadigers die naar ons land komen om te roven, komen niet weg met een voorwaardelijke- of taakstraf.

Dat staat in een nieuwe richtlijn van het college van procureurs-generaal voor mobiel banditisme, die vanaf morgen in werking treedt. Mobiel banditisme wordt voortaan gezien als een apart soort, internationale georganiseerde criminaliteit waarvoor speciale strafeisen gelden.

Onvoorwaardelijk

Bij een enkelvoudige diefstal eist een officier minimaal een maand onvoorwaardelijke celstraf. Bij iedere diefstal extra komt daar een maand bij. Een rover die tien keer toeslaat kan rekenen op een strafeis van elf maanden. Als het een recidivist is zelfs het dubbele.

Volgens het OM bedraagt de jaarlijkse schade zo’n 2,19 miljard euro. Detailhandel Nederland heeft becijferd dat alleen al de schade van winkeldiefstal in de honderden miljoenen euro’s loopt.

