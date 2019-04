Vermiste op rugtas pizzakoerier

In eerste instantie gaat het bij de campagne ’Ride to Find’ om vijf langdurig vermisten. Na overleg met de familie is besloten de afbeelding van deze personen te plaatsen op de rugzakken van zo’n 100 bezorgers van Deliveroo die in verschillende regio’s rondrijden.

Een maand lang zullen ze met de poster te zien zijn in Amsterdam, Den Haag, Breda en Nijmegen. De campagne maakt deel uit van de ’Mis je mei?’-maand, bedoeld om vermissingszaken deze periode extra aandacht te geven.

In Engeland, waar de actie ook is gehouden, werden drie van de vermiste personen gevonden.

