Albert (92) en Hieke (90) werden slachtoffer geraffineerde roversbende

Albert en Hieke Mels kunnen het slecht verkroppen dat ze na een lang werkzaam leven op zo’n manier werden beroofd in hun textielwinkel. Ⓒ Martin Mooij

Criminelen uit vooral het voormalige Oostblok komen massaal naar Nederland om hier in korte tijd hard toe te slaan. „De impact op de veiligheid van burgers en ondernemers die in hun eigen omgeving worden getroffen is enorm”, zegt portefeuillehouder mobiel banditisme Sue Preenen van het OM.