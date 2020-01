Verzekeraars: 15 miljoen euro vuurwerkschade

De schadepost is daarmee niet veel hoger uitgevallen dan in andere jaren. De kosten zitten vooral in beschadigde auto’s en woningen. Illegaal vuurwerk is vaak de boosdoener, zegt een woordvoerder van het verbond. „Auto’s vliegen niet in brand door een rotje.”

Het werkelijke schadebedrag ligt hoger dan de geraamde 15 miljoen euro, omdat bijvoorbeeld schade aan bedrijven niet is meegenomen. Daarvan is de omvang op dit moment nog niet bekend. Vorig jaar was de eerste schatting van de verzekeraars tussen de 15 en 20 miljoen euro. Het verbond spreekt van „een gemiddelde jaarwisseling.”

Grote branden

„Er zijn tijdens de jaarwisseling helaas ook een aantal grote branden geweest, bijvoorbeeld een bedrijfsbrand in Zoetermeer, een molen in Bovenkarspel en een oud schoolpand in IJsselstein”, zegt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. „Het is echter nog te vroeg om van dit soort branden een raming van de schade te geven.”

Stichting Salvage, die namens brandverzekeraars eerste hulp bij brand biedt aan verzekerden, telde deze jaarwisseling 55 vuurwerkgerelateerde branden. Dat is iets meer dan vorig jaar.

Weurding vervolgt: „Ik betreur het dat er ook deze jaarwisseling weer veel gewonden zijn gevallen. Ik blijf het ook zorgwekkend vinden dat het aantal incidenten jegens hulpverleners weer is toegenomen.”