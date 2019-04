Nederlandse broers krijgen 6 en 5 jaar cel voor mishandeling Praagse ober

Volgens hun advocaten zijn de broers wel enigszins ’opgelucht’ over het vonnis. In Tsjechië wordt net als in Nederland tweederde van de straf daadwerkelijk uitgezeten. En het voorarrest wordt net als in Nederland van de straf afgetrokken.

De aanklager had een strafeis geformuleerd van tussen de tien en achttien jaar cel en sprak van poging tot moord. Daarin gaat de rechtbank niet mee. De broers zijn veroordeeld voor ordeverstoring en zware mishandeling. Ook mogen ze tien jaar niet in Tsjechië komen en moeten ze de ober een schadevergoeding betalen van een kleine 75.000 euro. In een reactie zegt het Openbaar Ministerie vast te houden aan poging tot moord en in beroep te gaan.

Vuistslagen en trappen

De vechtpartij tussen personeel van restaurant Polpo, onder wie Miroslav, en de zeven vrienden die voor een met alcohol overgoten vrijgezellenfeest naar Praag waren gekomen, ontstond op 21 april omdat twee van de vrienden aan een gereserveerde tafel gingen zitten, en bovendien hun eigen drank meenamen. Een woordenwisseling liep al snel volledig uit de hand.

Op beelden van bewakingscamera’s is te zien hoe Arash N. de op de grond liggende Vitek meermalen schopt, terwijl Armin N. met zijn vuist losgaat op het hoofd van de ober. Twee van de Nederlanders probeerden de ruzie te sussen en gingen vrijuit. Drie vrienden kregen voorwaardelijke straffen van acht maanden.

Leven geruïneerd

Ober Miroslav vertelde eerder tegen De Telegraaf dat hij verschillende operaties heeft ondergaan, er geestelijk helemaal doorheen zit en financieel is geruïneerd. Hij is nog steeds niet in staat om te werken. Er werd een titaniumplaat in zijn gezicht geplaatst om de gebroken oogkas te herstellen, maar zijn lichaam stoot die af.

De Praagse ober Mirek van het Polpo restaurant, die is mishandeld door een groep Nederlanders, laat een foto zien van zijn verwondingen. Ⓒ ANP

Miroslav Vitek eiste een schadevergoeding van 100.000 euro van Arash en Armin N. De broers hadden de ober eerder aangeboden wat ze op dit moment zeggen bij elkaar kunnen schrapen: 7000 euro. Armin N.’s inkomen als personal trainer staat stil sinds hij in Praag achter de tralies belandde. Hetzelfde geldt voor zijn oudere broer Arash, van wie het internetbedrijfje failliet ging. Wel beloofden ze beiden op termijn de ober volledig schadeloos te willen stellen en hebben ze spijt betuigd.

’Gewond geraakt door val’

De verdediging van de broers ageerde vandaag tegen de verdenking van ’poging tot moord’. Het ging hooguit om poging tot doodslag of mishandeling, vond de advocaat.

Ook was een medisch deskundige naar voren geschoven die suggereerde dat de verwondingen van ober Miroslav Vitek ook heel goed (deels) kunnen zijn veroorzaakt door de val die hij maakte toen hij naar het opstootje rende, en niet door de klappen en schoppen.

