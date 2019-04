Vrijwel zeker uitspraak voor ’oberschoppers’

Volg de zaak hieronder live via de tweets van Saskia Belleman.

,,De zware wonden aan de schedel en de hersenen zijn veroorzaakt door een hoge intensiteit van slagen", aldus arts Prochazka. Volgens hem was Vitek in levensgevaar na de mishandeling vorig jaar.

Armin (29) en Arash (32) hangt een celstraf van tussen de 10 en 18 jaar boven het hoofd. Ze worden verdacht van poging tot moord. Mogelijk doet de rechtbank dinsdag al uitspraak.

De Nederlandse broers horen vrijwel zeker vandaag welke straf de rechtbank in Praag voor hen in petto heeft. Dat is net iets langer dan een jaar na de dag waarop de broers met een aantal vrienden de Tsjechische ober Miroslav Vitek in elkaar sloegen.

Vandaag moet blijken of de spijtbetuiging van de broers én het feit dat niet zij, maar manager Milan Mares van restaurant Polpo begon met het fysieke geweld, het verschil gaan maken. De advocaten van Arash en Armin N. hopen bovendien de rechtbank er vandaag nog van te kunnen overtuigen dat er geen sprake was van poging tot moord, maar hooguit van poging tot doodslag of zware mishandeling.

Als voorzitter Tomás Kubovec en zijn twee collega’s het Openbaar Ministerie volgen, dan worden de broers veroordeeld voor poging tot moord. Daarop staat een gevangenisstraf van tien tot vijftien jaar.

Vandaag komt namens de verdediging een arts de rechtbank uitleggen dat een deel van de zware verwondingen die Vitek opliep, kunnen zijn veroorzaakt door een val op de grond, in plaats van door de schoppen en stompen van de broers. Miroslav Vitek, een boomlange, breedgeschouderde man, viel volgens de advocaten met zijn hoofd hard op het stenen terras. Het is volgens de verdediging niet uitgesloten dat hij daardoor een gebroken oogkas, voorhoofd en kaak en de hersenbloeding opliep.

Operaties

Mirek, vader van een jong kind, overleefde de kloppartij, maar kampt tot op de dag van vandaag met de gevolgen. Hij is nog steeds niet in staat om te werken en zal nog meerdere operaties moeten ondergaan. Er werd een titaniumplaat in zijn gezicht geplaatst om de gebroken oogkas te herstellen, maar zijn lichaam stoot die af. Zijn kaak wordt nog steeds bij elkaar gehouden door metaal, zijn zicht is verminderd en elke inspanning is hem nog te veel.

De vechtpartij tussen personeel van restaurant Polpo en de zeven vrienden die voor een met alcohol overgoten vrijgezellenfeest naar Praag waren gekomen, ontstond op 21 april doordat twee van de vrienden aan een gereserveerde tafel gingen zitten, en bovendien hun eigen drank meenamen. Een woordenwisseling liep al snel volledig uit de hand.

Schadeloos

Op beelden van bewakingscamera’s is te zien hoe Arash N. de op de grond liggende Vitek meermalen schopt, terwijl Armin N. met zijn vuist losgaat op het hoofd van de ober. Twee van de Nederlanders probeerden de ruzie te sussen en gingen vrijuit. Drie vrienden kregen voorwaardelijke straffen van acht maanden, en een verbod om in Tsjechië te komen gedurende vijf jaar.

Miroslav Vitek eist een schadevergoeding van 100.000 euro van Arash en Armin N.

De broers hebben de ober aangeboden wat ze op dit moment zeggen bij elkaar kunnen schrapen: 7000 euro. Armon N.’s inkomen als personal trainer staat stil sinds hij in Praag achter de tralies belandde. Hetzelfde geldt voor zijn oudere broer Arash, van wie het internetbedrijfje failliet ging. Wel beloofden ze beiden op termijn de ober volledig schadeloos te willen stellen. De uitspraak wordt vanmiddag verwacht.