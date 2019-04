’Grote prijsverschillen fietsverzekeringen’

Volgens de Consumentenbond betaalt een 40-jarige Rotterdammer met een e-bike van 2500 euro bij Allianz 74 euro aan jaarpremie voor een doorlopende verzekering, terwijl Enra Optimaal met 210 euro bijna drie keer zoveel vraagt. „Interpolis maakt het helemaal bont door ruim zes keer zoveel te rekenen: 459 euro per jaar”, aldus de bond. Woont de eigenaar niet in Rotterdam, maar in Ootmarsum, dan brengt Interpolis met 94 euro 80 procent minder in rekening voor dezelfde fietsverzekering.

Bekijk ook: Dit zijn de allerbeste fietsen van 2019

Bij andere verzekeraars is het verschil tussen stad en platteland minder groot. Alleen bij een verzekering van de wielerunie KNWU is de premie overal in Nederland gelijk.

De Consumentenbond komt tot de slotsom dat Allianz over de gehele linie de laagste premies hanteert. Kingpolis en Univé zijn iets duurder, maar hebben gunstigere voorwaarden. Kopers wordt aangeraden zich vooraf goed te verdiepen bij het afsluiten van een verzekering.