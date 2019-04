Biden trapt campagne af in Pittsburgh

„Ik verontschuldig me niet. Ik ben een vakbondsman”, vertelde Biden aan een menigte vakbondsleden zoals staalarbeiders, brandweerlieden en leraren. „Het land is niet gebouwd door Wall Street-bankiers, CEO’s en hedgefondsbeheerders, maar door u.”

Biden was voorheen de vicepresident onder Barack Obama. Pennsylvania was een cruciale staat in 2016. Door de krappe winst in deze staat, won Donald Trump verrassend de verkiezingen.

De politiek veteraan is niet de enige Democraat die het in 2020 namens zijn partij wil opnemen tegen Trump. Ook Bernie Sanders heeft zich kandidaat gesteld.

Biden doet het momenteel wel goed in de peilingen.