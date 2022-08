Geen strafrechtelijke vervolging corpsleden na denigrerende uitspraken

Het ging om uitspraken tijdens een herendiner van de vereniging op de NDSM-werf in Amsterdam. Een lid riep dat vrouwen ‘sperma-emmers’ zijn en dat ‘de heren de nekken van vrouwen zullen breken, om hun lul erin te steken’. Tijdens een speech riepen de mannen massaal ‘hoer’.

Het OM geeft aan dat het geen onderzoek doet, omdat er na de uitspraken geen aangifte is gedaan. ,,Het uitgangspunt is een aangifte waarin vervolging wordt gevraagd. Bovendien heeft het studentencorps een intern tuchtsysteem. Het strafrecht is een laatste middel. Een andere weg heeft in dit geval de voorkeur", aldus een woordvoerder van het OM.

Honderden, vooral vrouwelijke, corpsleden ondertekenden vorige week nog een brief waarin ze de uitspraken van de mannen bekritiseerden. Inmiddels hebben drie mannelijke leden hun functie bij de vereniging neergelegd, waarvan een de vicevoorzitter van de senaat.

Weg met het corps!

De sociëteit van het Amsterdamsch Studenten Corps in de Warmoesstraat is maandag beklad met witte en roze verf. Ook hingen er posters met teksten, maar die zijn inmiddels weggehaald. Voor het pand in het centrum van Amsterdam is op de stoep in roze verf 'I'll chop ur dicks' te lezen.

De sociëteit zou volgens Het Parool zijn beklad door de actiegroep 'Amsterdamse Sperma Containers'. De krant berichtte maandagochtend dat op posters op het pand teksten stonden zoals "pro-hoeren, anti ballen" en "geen seksisten in onze stad: weg met het corps!".