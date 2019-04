Politie Christchurch verricht arrestatie na bomalarm

In Christchurch werden vorige maand vijftig mensen gedood in twee moskeeën. De politie kan nog niets zeggen over een verband tussen de twee delicten. Ruim een maand geleden vond in de Nieuw-Zeelandse stad de dodelijkste schietpartij plaats die het land ooit gekend heeft. De 28-jarige Australiërs Brenton Tarrent wordt verantwoordelijk gehouden voor aanslagen. Hij wordt verdacht van vijftig moorden en 39 moordpogingen.

Over de identiteit en het motief van de 33-jarige verdachte is nog niets naar buiten gebracht. Woordvoerder van de politie, John Price, gaf in een verklaring aan dat de explosieven werden ontmanteld door een speciaal team.

De verdachte zit voorlopig in hechtenis en wordt verhoord.