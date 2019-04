’Toyboy’-uitzending Powned niet onrechtmatig

PowNed zond eind 2014 beelden uit van een privéafspraak van Hoes met de 20-jarige ’toyboy’ Robbie Hasselt. Hoes was in die tijd burgemeester van Maastricht. Door de beelden van PowNed raakte Hoes zijn baan kwijt. Hij stapte daarop naar de rechter, die tot de conclusie kwam dat het uitzenden van de beelden wel onrechtmatig was en dat er sprake was van materiële en immateriële schade.

De omroep heeft de beelden verwijderd, maar ging wel in beroep om gelijk te halen over de rechtmatigheid van de opnamen en uitzending. Het hof oordeelt nu dat Hoes zijn privéleven tot onderwerp van publieke aandacht en politieke beoordeling heeft gemaakt. Daardoor mochten zijn ontmoetingen met een jonge man onderdeel uitmaken van het publieke debat.

Privé

Hoewel het hof constateert dat het maken en uitzenden van heimelijke opnamen „op indringende wijze” inbreuk maakt op het privéleven, weegt het de journalistieke vrijheid van meningsuiting in een politieke kwestie in dit geval zwaarder. Daarbij heeft het hof ook meegewogen dat de opnamen zijn gemaakt in publiek toegankelijke ruimten. De twee zaten destijds in een eetzaak.