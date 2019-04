Indiaas leger spot Verschrikkelijke Sneeuwman

De Indiase landmacht heeft het sprookje over de Verschrikkelijke Sneeuwman nieuw leven ingeblazen met een tweet. Militairen van het Alpinistische Expeditieteam hebben voetsporen van de Yeti gefotografeerd in het Makalu-Barun National Park. Dit natuurpark in het oosten van Nepal is de enige plek waar het fabeldier ooit is gesignaleerd, aldus de Indiase Landmacht. De voetsporen meten maar liefst 81 bij 38 centimeter.

De foto’s zijn begin deze maand en daarna overgedragen aan experts. Eigen onderzoek door de Landmacht heeft uitgewezen dat de sporen overeenkomen met voetafdrukken van de Yeti die eerder zijn gevonden, „dus leek het ons prudent om ze publiek te maken en zo de wetenschappelijke opwinding en interesse te entameren”, zei een woordvoerder van de Landmacht in de Times of India over de publicatie.

Op Twitter zorgden de foto’s inderdaad voor opwinding, maar niet van het soort waar het Indiase leger waarschijnlijk op had gehoopt. Gebruikers van het sociale medium maakten de tweet vooral belachelijk. Zo verwees een twitteraar naar de reuzen uit de serie Game of Thrones, terwijl een ander zich afvroeg of de Indiase landmacht misschien was gehackt.