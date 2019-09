Gewonden en ravage door explosie Antwerpen

De geredde mensen zijn mannen van 76 en van 57 en een vrouw van 47. Ze raakten alle drie gewond. Twee van hen liggen in het ziekenhuis. Twee anderen raakten lichtgewond, aldus de stad Antwerpen in een persbericht.

De ontploffing gebeurde iets na het middaguur. Omwonenden hadden een harde knal gehoord, waarna de hulpdiensten massaal toestroomden.

De beheerder van het gasnet, Fluvius, had op 22 augustus een klein gaslek in de buurt gedicht en daarbij de aansluiting van een van de getroffen panden vernieuwd. De afgelopen dagen was daar echter niet meer gewerkt. Fluvius zei tegen persbureau Belga dat het "absoluut" niet zeker is dat er een verband is met het incident. Teams van het bedrijf hebben dinsdagmiddag wel de elektriciteits- en gasnetten in de buurt volledig afgesloten.

Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek gelast naar de explosie. Er is inmiddels een deskundige aangesteld om de oorzaak te achterhalen.